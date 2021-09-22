Сенсация в Кубке Украины: представитель УПЛ вылетел от клуба Второй лиги

Сенсация в Кубке Украины: представитель УПЛ вылетел от клуба Второй лиги

Победный гол был забит в компенсированное время.

Сенсационно завершился поединок 1/16 финала Кубка Украины по футболу между черкасским ЛНЗ и петровским "Ингульцом". Представитель Второй лиги ЛНЗ выбил клуб Премьер-лиги, одержав победу со счетом 2:1.

Для команды Сергея Лавриненко начало встречи получилось успешным. Михаил Плохотнюк забил на 19-й минуте и вывел "Ингулец" вперед. Однако хозяева еще до перерыва отыгрались усилиями Дениса Долинского.

Развязка противостояния была драматичной. На 88-й минуте клуб УПЛ остался в меньшинстве - красную карточку получил Стефан Гопей. ЛНЗ воспользовался численным преимуществом и на третьей компенсированной минуте вырвал победу. Путевку в следующий раунд национального Кубка второлиговой команде принес гол Андрея Сторчоуса.

Ранее в 1/8 финала Кубка Украины вышли "Рух", "Александрия" и "Металлист", который совершил камбэк и выбил из турнира "Десну" .

. Остальные матчи 1/16 финала Кубка Украины состоятся 22-23 сентября.

Представители Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла" - вступают в борьбу с 1/8 финала.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку