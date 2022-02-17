Сенсация в Лиге чемпионов: "Бавария" едва избежала поражения в первом матче 1/8 финала (видео)

Сенсация в Лиге чемпионов: "Бавария" едва избежала поражения в первом матче 1/8 финала (видео)

Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене.

Мюнхенская "Бавария" на выезде сыграла вничью с австрийским "Зальцбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. встреча завершилась со счетом 1:1 .

На 21-й минуте "быки" шокировали немецкую "машину". Джуниор Адама, который перед этим вынужденно вышел на замену в связи с повреждением Ноа Окафора, распечатал ворота Свен Ульрайха. Отметим, что из-за травмы игру пропускал основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер.

Долгое время чемпиону Австрии удавалось сдерживать массивные атаки "Рекордмастера". За этот матч мюнхенцы 21 раз пробили по воротам соперника, но успеха добились лишь на последней минуте основного времени. Гол Кингсли Комана спас для "Баварии" ничью.

Полную версию поединка смотрите ТУТ.

Ответный матч команды проведут 8 марта на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

"Бавария" вышла в 1/8 финала, выиграв все шесть игр на групповой стадии. Мюнхенцы были в квартете с португальской "Бенфикой" украинца Романа Яремчука, испанской "Барселоной" и киевским "Динамо";

РБ "Зальцбург" имеет честь сыграть в плей-офф Лиги чемпионов из-за того, что занял второе место в группе с французским "Лиллем", испанской "Севильей" и немецким "Вольфсбургом".

Добавим, что в параллельном поединке 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" в Милане нанес поражение "Интеру" - 2:0.

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