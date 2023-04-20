Сенсация в Лиге Европы: "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Севилье" и вылетел из турнира (видео)

"Красные дьяволы" не смогли пробиться в полуфинал второго по престижности еврокубка.

"Севилья" на собственном стадионе разбила "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" завершился со счетом 3:0 .

Хозяева вышли вперед на 8-й минуте – Гарри Магуайр перед собственными воротами подарил мяч соперникам, а Юссеф Энн Несири пробил мимо Давида де Хеа.

Перед перерывом "нервионцы" могли удваивать свое преимущество, но гол Лукаса Окампоса после просмотра видеоповтора был отменен из-за офсайда.

Однако во втором тайме "Севилья" еще дважды отличилась в воротах "манкунианцев". На 47-й минуте точный удар занес в свой актив Лоик Баде, а на 81-й минуте Эн Несири оформил дубль, установив окончательный счет в игре.

Обзор матча

Первый матч этих команд на "Олд Траффорд" завершился со счетом 2:2 . В нем "Севилья" оформила зрелищный камбэк в конце игры, уступая с разницей в два мяча. Таким образом, 5:2 по итогам двух поединков – дальше идет испанский коллектив.

В полуфинале "Севилья" сыграет с туринским "Ювентусом", который по сумме двух встреч прошел лиссабонский "Спортинг".

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