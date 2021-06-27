Сенсация в плей-офф Евро-2020: Чехия шокировала и "выбросила" из турнира Нидерланды

Сенсация в плей-офф Евро-2020: Чехия шокировала и "выбросила" из турнира Нидерланды

Команда Франка де Бура дважды пропустила после удаления Маттейса Де Лигта и покинула континентальное первенство.

Сборная Чехии победила команду Нидерландов в матче 1/8 финала Чемпионата Европы-2020. Поединок на "Пушкаш Арене" в Будапеште завершился со счетом 2:0 в пользу чехов.

Несмотря на статус фаворита поединка, Нидерланды не впечатлили футболом в первом тайме: ни одного удара в створ против одного у чехов.

После перерыва игра оживилась. На 51-й минуте "оранжевые" создали супермомент - Дониелл Маллен за счет дриблинга вышел на свидание с вратарем чехов Вацликом, который бросился в ноги нападающему и спас свою команду.

И сразу же после этого произошел переломный момент во встрече. Маттейс Де Лигт поскользнулся перед собственными воротами и откровенно сыграл рукой, не пустив форварда чехов Патрика Шика на рандеву с голкипером. Арбитр пошел смотреть эпизод на VAR и показал защитнику "Ювентуса" красную карточку за фол последней надежды.

Получив численное большинство, чешская сборная смело пошла в атаку и была вознаграждена за это. На 69-й минуте после навеса со штрафного Томаш Калас головой сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Томаш Голеш ударом головой открыл счет.

Подопечные Франка де Бура большими силами побежали отыгрываться, но на 80-й минуте пропустили во второй раз. Голеш выиграл подбор после верховой борьбы, прорвался к воротам и выкатил в центр штрафной, где Шик безупречно пробил в касание.

В 1/4 финала Чехия сыграет с Данией, которая на старте плей-офф разгромила Уэльс (4:0).

(4:0). Четвертьфинальный матч Чехия - Дания состоится 3 июля (19:00) в Баку.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в 1/4 финала Евро-2020 также пробилась Италия, которая в экстра-тайме дожала Австрию (2:1).

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