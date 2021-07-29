Сенсация в Полтаве: "Ворскла" проиграла финскому клубу и вылетела из Лиги конференций

Сенсация в Полтаве: "Ворскла" проиграла финскому клубу и вылетела из Лиги конференций

Команда Юрия Максимова дважды вела в счете, но потерпела поражение.

Полтавская "Ворскла" на своем поле проиграла финскому "КуПСу" в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 2:3. После ничьей в первой игре (2:2) этот результат позволил финской команде выйти в следующую стадию турнира.

Первый тайм матча завершился без голов, хотя финская команда вполне могла забить, когда Аньекпено Удо вышел на свидание с Дмитрием Ризныком, но пробил в него.

В дебюте второго тайма команды лучше распорядились своими моментами. На 48-й минуте Оливье Тилль открыл счет после удара в касание с паса Руслана Степанюка.

Всего через минуту гости сравняли счет. Джордан Себбан классным ударом из-за штрафной застал врасплох Ризныка.

Прошло шесть минут, и "Ворскла" снова вышла вперед. Александр Скляр ударом головой метров с пяти отправил мяч в ворота гостей после навеса от Игоря Пердуты.

vorskla.com.ua

Все шло к победе "Ворсклы", но гости смогли сравнять счет в компенсированное ко второму тайму время. Урхо Ниссила забил спасительный для гостей гол после прострела справа.

В дебюте дополнительного времени хозяева остались в меньшинстве. Богдан Кушниренко неоправданно грубо сыграл в центре поля и получил прямую красную карточку.

"КуПС" воспользовался численным преимуществом на 111-й минуте. Удо головой отправил мяч в ворота хозяев после классного заброса в штрафную площадь "Ворсклы" и вывел свою команду в следующую стадию.

В следующем раунде "КуПС" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5 и 12 августа.

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