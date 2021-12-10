Сенсация в УПЛ: "Десна" проиграла одной из последних команд чемпионата

Сенсация в УПЛ: "Десна" проиграла одной из последних команд чемпионата

"Ингулец" одержал первую победу с конца лета.

Черниговская "Десна" неожиданно уступила петровскому "Ингульцу" в гостевом матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) - 1:2 .

Хозяева вышли вперед на 34-й минуте. После подачи с углового счет во встрече открыл Дмитрий Поспелов. В начале второго тайма "Ингудец" удвоил свое преимущество - Павел Полегенько забил ударом под перекладину.

Надежду на спасение черниговцам на 56-й минуте точным дальним выстрелом подарил Максим Дегтярев. Однако отыграться команде Александра Рябоконя так и не удалось.

Отметим, что завершал матч петровский клуб в меньшинстве. На 85-й минуте Евгений Опанасенко получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

"Десна" (25 баллов) осталась на седьмом месте в таблице УПЛ.

"Ингулец" (13 очков) поднялся на 13-ю строчку, прервав свою десятиматчевую безвыигрышную серию. Команда Сергея Лавриненко не могла победить с конца августа, когда был обыгран "Мариуполь" со счетом 3:0.

В 18-м туре Премьер-лиги после зимнего перерыва "Десна" сыграет с "Днепром-1", а "Ингулец" будет противостоять "Динамо".

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