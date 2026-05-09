Сенсационное возвращение: "Реал" предложил контракт Моуринью — СМИ

Мадридский "Реал" ведет переговоры с Жозе Моуринью о возвращении на пост главного тренера команды.

Как сообщает журналист Николо Скира, президент испанского гранда Флорентино Перес уже предложил контракт Моуринью на срок до лета 2028 года.

"Королевский клуб" готов выплатить "Бенфике", которую 63-летний португалец сейчас возглавляет, отступные в размере трех миллионов евро.

В то же время лиссабонцы хотят сохранить своего наставника, так что предложили ему продление контракта. Сейчас "Реал" ждет окончательное решение "Особенного".

По информации инфсайдера Фабрицио Романо, португальский специалист готов вернуться в мадридский клуб, даже несмотря на трудности в раздевалке.

Отметим, что накануне полузащитники "сливочных" Федерико Вальверде и Орельен Чуамени дважды за два дня подрались на тренировке перед матчем чемпионата Испании против "Барселоны".

"Реал" уже финансово наказал нарушителей дисциплины, оштрафовав каждого из них на 500 тысяч евро. Уругваец и француз попросили прощения друг у друга, одноклубников, тренерского штаба и болельщиков.

Ранее Моуринью уже возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В сезоне-2011/12 мадридцы под его руководством выиграли Ла Лигу с рекордным показателем в 100 набранных очков и 121 забитым голом.

За четыре тура до конца сезона "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Альваро Арбелоа отстают от "Барселоны" на 11 очков.

Уже в воскресенье, 10 мая, каталонцы могут оформить чемпионство. Для этого им достаточно не проиграть "Реалу" в домашнем Эль Классико. Поединок на стадионе "Камп Ноу" начнется в 22.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин впервые в сезоне провел "сухой" матч за "Реал".

