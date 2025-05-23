Сенсационный вылет Канады: определились полуфинальные пары чемпионата мира-2025 по хоккею

Сборная Канады по хоккею / © Associated Press

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В четверг, 22 мая, состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира-2025 по хоккею в элитном дивизионе. По их итогам определились полуфинальные пары турнира.

Главной сенсацией четвертьфинальной стадии стал вылет сборной Канады, которая проиграла Дании со счетом 1:2, пропустив две шайбы в конце третьего периода.

В других поединках 1/4 финала команда США победила Финляндию (5:2), Швейцария разбила Австрию (6:0), а Швеция обыграла Чехию (5:2).

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Результаты матчей 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею

США – Финляндия – 5:2

Швейцария – Австрия – 6:0

Канада – Дания – 1:2

Швеция – Чехия – 5:2

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В полуфиналах мирового первенства по хоккею Швейцария сразится с Данией, а Швеция будет противостоять США.

Оба полуфинальных матча состоятся в субботу, 24 мая. Финал и поединок за третье место запланированы на воскресенье, 25 мая.

ЧМ-2025 по хоккею: расписание матчей 1/2 финала

Суббота, 24 мая

15:20. Швеция – США

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19:20. Швейцария – Дания

ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе проходит в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси не допустили к участию в турнире из-за захватнической войны РФ против Украины.

Отметим, что ЧМ-2024 в элитном дивизионе выиграла сборная Чехии, которая в финале домашнего турнира одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Швеция обыграла Канаду.

Напомним, этой весной сборная Украины заняла третье место на ЧМ-2025 по хоккею во втором по силе дивизионе (IA). "Сине-желтые" были близки к первому за 18 лет выходу в элиту, но в решающем последнем матче проиграли Японии.

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В итоге украинцы (9 очков) не сумели повыситься в классе. В элитный дивизион вышли Великобритания (12 баллов) и Италия (10 пунктов), которые заняли первое и второе места соответственно в итоговой турнирной таблице.