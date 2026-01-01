- Дата публикации
Сенсационный "зимний чемпион" УПЛ объявил о подписании новичка
ЛНЗ усилился нигерийцем Мустафой Якубу.
Черкасский ЛНЗ, который сенсационно стал "зимним чемпионом" УПЛ, подписал нигерийского полузащитника Мустафу Якубу.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале черкасского клуба.
20-летний футболист стал первым новичком ЛНЗ этой зимой. Подробности сделки не разглашаются.
Якубу перешел в черкасский клуб из словацкого клуба "Тренчин", за который выступал с сентября 2024 года и провел 33 матча, не отличившись результативными действиями.
Напомним, ЛНЗ отправился на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева имеют одинаковое количество очков с "Шахтером" (по 35), но опережают "горняков" благодаря победе (4:1) в очной встрече.
В первом матче после зимнего перерыва черкасская команда померяется силами с "Эпицентром". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о трансфере лидера ЛНЗ – нигерийского полузащитника Проспера Обаха.