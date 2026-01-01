Сенсационный "зимний чемпион" УПЛ объявил о подписании новичка

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Черкасский ЛНЗ, который сенсационно стал "зимним чемпионом" УПЛ, подписал нигерийского полузащитника Мустафу Якубу.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале черкасского клуба.

20-летний футболист стал первым новичком ЛНЗ этой зимой. Подробности сделки не разглашаются.

Якубу перешел в черкасский клуб из словацкого клуба "Тренчин", за который выступал с сентября 2024 года и провел 33 матча, не отличившись результативными действиями.

Напомним, ЛНЗ отправился на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева имеют одинаковое количество очков с "Шахтером" (по 35), но опережают "горняков" благодаря победе (4:1) в очной встрече.

В первом матче после зимнего перерыва черкасская команда померяется силами с "Эпицентром". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о трансфере лидера ЛНЗ – нигерийского полузащитника Проспера Обаха.