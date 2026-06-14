Сенсация на ЧМ-2026: сборная Катара вырвала ничью в матче против Швейцарии

Катар — Швейцария / © Associated Press

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Сборные Катара и Швейцарии сыграли вничью в матче первого тура группы B чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Levi's" в американском городе Санта-Клара завершился со счетом 1:1 .

Швейцарцы открыли счет на 17-й минуте встречи — Брель Эмболо реализовал пенальти, назначенный за то, что голкипер катарцев Махмуд Абунада в собственной штрафной площадке сбил Ремо Фройлера.

Катар — Швейцария / © Associated Press

Катар — Швейцария / © Associated Press

Катар — Швейцария / © Associated Press

Отметим, что эпизод с пенальти является достаточно спорным. На повторе показалось, что Фройлер находился в офсайде до того, как против него сфолил вратарь сборной Катара. Однако VAR не зафиксировал положение вне игры — в трансляции также не показали графику, что офсайда не было.

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Катар — Швейцария / x.com/afcmuktar

Однако в конце поединка Катар сумел спастись от поражения — на 90+4 минуте Буалем Хухи ударом головой замкнул подачу с левого фланга от Хомама Аль-Амина.

Катар — Швейцария / © Associated Press

Катар — Швейцария / © Associated Press

Для сборной Катара это первое очко на чемпионатах мира по футболу — на домашнем ЧМ-2022 команда проиграла все три поединка.

Швейцария не проигрывает в стартовом матче Мундиаля с 1966 года, с тех пор "крестоносцы" имеют три победы и четыре ничьих.

В другом матче стартового тура группы B сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1.

Во втором туре Швейцария 18 июня сыграет с боснийцами, а Катар 19 июня сразится с Канадой.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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