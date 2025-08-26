- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Сенсация в Казахстане: "Кайрат" оформил исторический выход в основной этап Лиги чемпионов
Алматинский клуб в серии пенальти прошел "Селтик".
Казахстанский "Кайрат" впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.
В раунде плей-офф квалификации алматинский клуб одолел шотландский "Селтик".
Первый матч в Глазго завершился нулевой ничьей (0:0). В ответном поединке в городе Алматы команды также не забивали в основное и дополнительное время (0:0).
Так что победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее оказались хозяева поля (3:2).
Казахстан во второй раз в истории будет представлен в основном раунде Лиги чемпионов. Впервые это произошло в сезоне-2015/16, когда на групповой стадии ЛЧ играла "Астана".
Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа. Начало церемонии – в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, в этом сезоне впервые за 20 лет ни одна украинская команда не сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).