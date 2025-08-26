Сенсация в Казахстане: "Кайрат" оформил исторический выход в основной этап Лиги чемпионов

"Кайрат" / © Associated Press

Казахстанский "Кайрат" впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф квалификации алматинский клуб одолел шотландский "Селтик".

Первый матч в Глазго завершился нулевой ничьей (0:0). В ответном поединке в городе Алматы команды также не забивали в основное и дополнительное время (0:0).

Так что победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее оказались хозяева поля (3:2).

Казахстан во второй раз в истории будет представлен в основном раунде Лиги чемпионов. Впервые это произошло в сезоне-2015/16, когда на групповой стадии ЛЧ играла "Астана".

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа. Начало церемонии – в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, в этом сезоне впервые за 20 лет ни одна украинская команда не сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).