Сербия – Швейцария: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Европейские сборные будут определять, кто из них достоин продолжить борьбу в плей-офф.

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу сборная Сербии сыграет со Швейцарией.

Поединок состоится на стадионе 974 в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В первых двух турах сербы набрали один балл: проиграли Бразилии (2:0) и расписали результативную ничью с Камеруном (3:3). Перед заключительным туром балканцы занимают последнюю строчку.

Швейцарцы стартовали на турнире с победы над Камеруном (1:0), после чего уступили бразильцам (1:0). Сейчас "крестоносцы" с тремя очками идут на втором месте в квартете.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы

Где смотреть матч Сербия – Швейцария

На территории Украины поединок в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи

Прогнозы букмекеров на матч Сербия – Швейцария

В предстоящем поединке букмекеры примерно одинаково оценивают шансы обеих сборных. На победу сербов принимаются ставки коэффициентом 2,66. Ничья – 3,40. Триумф швейцарцев – 2,82.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета встретятся Камерун (в настоящее время имеет один балл) и Бразилия (6 очков), которая уже оформила выход в плей-офф . Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени.

Камерун (в настоящее время имеет один балл) и Бразилия (6 очков), которая уже . Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени. В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

Читайте также:

Европейская топ-сборная простилась с главным тренером после сенсационного вылета из ЧМ-2022

Франция подала жалобу в ФИФА из-за отмененного гола, который привел к первому за 8 лет поражению на ЧМ

Перед матчем ЧМ-2022 охранники раздели болельщика догола: подробности скандала