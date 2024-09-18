Сербский дзюдоист получил дисквалификацию за то, что перекрестился во время Олимпиады – детали

Религиозные жесты запрещены на олимпийских играх.
Сербский дзюдоист Неманья Майдов был дисквалифицирован на пять месяцев за нарушение религиозных кодексов на Олимпиаде в Париже.
Об этом пишут сербские СМИ.
Санкция была связана с тем, что спортсмен перекрестился перед поединком, что было расценено как нарушение в контексте соблюдения правил и норм соревнований.
28-летний Майдов в соцсетях подтвердил, что получил письмо от Международной федерации дзюдо (IJF), в котором говорится о его отстранении на пять месяцев за религиозный жест перед поединком с греческим спортменом Теодоросом Целидисом на Олимпийских играх.
"15 дней назад я получил решение о том, что Всемирная федерация дзюдо меня отстранила на пять месяцев за нарушение их религиозных кодексов. Вернее, за то, что я крестился при выходе на поединок на Олимпийских играх. Мне запретили участвовать во всех турнирах, тренировочных лагерях и подготовительных сборах. Правда, в письме о дисциплинарном взыскании я не хотел извиняться за то, что я перекрестился, хотя я даже не знал, каким может быть наказание", – рассказал дзюдоист.
По информации из открытых источников, спортсмен уже получал аналогичные предупреждения в 2018 и 2022 годах.
Ранее Неманья Майдов устроил скандал, резко критикуя судей после вылета из Олимпиады "Париж-2024". Он выбыл из соревнований по дзюдо на Олимпиаде в Париже в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что алжирская боксерша Иман Хелиф, ошибочно обвиняемая в трансгендерности, получила золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.
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