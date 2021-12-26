Сердце остановилось во время разминки: в Омане скончался 29-летний футболист

Сердце остановилось во время разминки: в Омане скончался 29-летний футболист

Еще одна ужасная трагедия в мире футбола.

Трагический инцидент произошел перед поединком чемпионата Омана между командами "Маскат" и "Аль-Сувайк". Игрок "Маската" Махлид Аль-Ракади скончался в результате сердечного приступа.

На предматчевой разминке 29-летний футболист внезапно упал на газон и не поднимался. Аль-Ракади как можно скорее увезли в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Все собравшиеся на стадионе были глубоко шокированы трагедией. На видео можно увидеть, как одноклубники "Аль-Ракади", судьи и тренеры не могут сдержать слез.

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لاعب نادي مسقط وفاة # مخلد_الرقادي_في_ذمة_الله بعد ранах نقله المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق السادسة من ضمن الجولة دوري عمانتل لكرة القدم. #عمان #سلطنة_عمان pic.twitter.com/4pTErB4E3o — عبدالله عُمر الزعـابي (@abdullahomar89) December 22, 2021

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