Сердце остановилось во время разминки: в Омане скончался 29-летний футболист

Еще одна ужасная трагедия в мире футбола.
Трагический инцидент произошел перед поединком чемпионата Омана между командами "Маскат" и "Аль-Сувайк". Игрок "Маската" Махлид Аль-Ракади скончался в результате сердечного приступа.
На предматчевой разминке 29-летний футболист внезапно упал на газон и не поднимался. Аль-Ракади как можно скорее увезли в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
Все собравшиеся на стадионе были глубоко шокированы трагедией. На видео можно увидеть, как одноклубники "Аль-Ракади", судьи и тренеры не могут сдержать слез.
عاجل:— عبدالله عُمر الزعـابي (@abdullahomar89) December 22, 2021
لاعب نادي مسقط وفاة # مخلد_الرقادي_في_ذمة_الله بعد ранах نقله المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق السادسة من ضمن الجولة دوري عمانتل لكرة القدم. #عمان #سلطنة_عمان pic.twitter.com/4pTErB4E3o
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