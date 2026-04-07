Сердце остановилось на две минуты: экс-футболист "Челси" и сборной Бразилии завершил карьеру

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Оскар объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

В декабре прошлого года во время тренировки у игрока случился сердечный приступ. После этого медики рекомендовали ему отказаться от дальнейших выступлений на профессиональном уровне.

Пресс-служба бразильского "Сан-Паула" опубликовала видеоинтервью с 34-летним футболистом, в котором он подтвердил свое решение завершить карьеру.

"Я завершаю здесь, в "Сан-Паулу" карьеру, которая прошла через много мест и фактически обошла весь мир. Вернуться сюда, в Котию, где все началось, — это большое счастье.

Это сложно, потому что я хотел сделать больше для "Сан-Паулу", хотел больше играть. Во мне еще был футбол и возраст позволял, я мог играть дальше, но, к сожалению, произошло то, что произошло. Теперь я завершаю карьеру и остаюсь болельщиком. Буду жить дальше как фанат", — приводит слова Оскара бразильский портал Globo.

Напомним, что в ноябре прошлого года Оскар попал в больницу из-за проблем с сердцем. Во время обследований перед предсезонной подготовкой на базе клуба он внезапно потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу, где находился в отделении интенсивной терапии.

В интервью Оскар рассказал, что его сердце остановилось на время около двух минут.

"Мое сердце остановилось на две – две с половиной минуты, это был большой шок. Сейчас мне уже легче об этом говорить. Давление падало, сердце останавливалось, потом мне делали непрямой массаж сердца", — сказал Оскар.

За свою карьеру Оскар выиграл Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес, становился победителем Лиги Европы, дважды чемпионом Англии, однажды обладателем Кубка английской лиги, трижды завоевал титул чемпиона Китая, а также выиграл Суперкубок Китая и Кубок Китая.

За сборную Бразилии он сыграл 47 матчей и забил 12 голов, в составе "селесао" стал победителем Кубка конфедераций-2013 и завоевал "серебро" Олимпийских игр 2012 года.

