"Серебро" и "бронза": украинские борчихи завоевали две медали чемпионата мира-2022

Женская сборная Украины по борьбе выиграла первые награды чемпионата мира-2022, который проходит в сербском Белграде.

19-летняя Александра Хоменец выборола "серебро" в весовой категории до 55 кг.

В 1/8 финала украинка одолела Мариану Драгутан из Молдовы (13:8), в четвертьфинале - представительницу Индии Шушму Шокин (10:5), а в полуфинале - канадку Карлу-Лорену Годинес-Гонсалес (5:3). В схватке за "золото" Хоменец не справилась с олимпийской чемпионкой Токио-2020 японкой Маю Шидочи Мукайда (0:10).

Вторую медаль женской сборной Украины по борьбе принесла Илона Прокопенюк - "бронзу" в весовой категории до 62 кг.

В 1/8 финала наша соотечественница одолела Ягмур Чакмак из Турции (4:0), после чего в четвертьфинале уступила японке Нонока Одзаки (0:10). Благодаря победе в утешительной схватке над венгеркой Анной Геллой Жел (4:0) украинка получила шанс побороться за медаль. В "бронзовой" схватке Илона победила вице-чемпионку Олимпийских игр-2020 и действующую чемпионку мира Айсулуу Тинибекову - 8:7.

Это первая медаль взрослого чемпионата мира по карьере Илоны и четвертая награда Украины на этом чемпионате мира.

Ранее две награды завоевали мужчины: Андрей Кулик выиграл "бронзу" в весовой категории до 72 кг, а Ярослав Фильчаков выборол "бронзу" в весе до 82 кг.

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