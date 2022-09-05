"Серебро" и "бронза": женская и мужская сборные Украины по футболу триумфально провели отбор Всемирных пляжных игр

Женская и мужская сборные Украины по пляжному футболу завоевали путевки на Всемирные пляжные игры-2023. Соревнования пройдут в августе следующего года на Бали.

Женская сборная Украины по пляжному футболу добыла в борьбе "серебро" квалификации на Всемирные пляжные игры-2023.

В финальном матче отбора на соревнования украинки в напряженной борьбе уступили Англии — 3:0 .

По результатам всех матчей женская сборная Украины заняла второе место в европейской квалификации Всемирных пляжных игр в 2023 году. Первой стала Англия, третьей — Испания, которая в малом финале одолела Италию (5:3).

Перед поражением Англии "сине-желтые" убедительно победили Швецию ( 5:2 ), Испанию (2:1) и уступили сборной Швейцарии (3:5).

Мужская сборная Украины заняла третье место европейской квалификации на Всемирные пляжные игры-2023.

Украинцы победили в последнем отборочном поединке сборную Швейцарии (4:3).

До этого команда Николая Костенко уступила Испанию (4:7), победила Италию (4:5 ОТ), Азербайджан (5:4) и проиграла Швейцарии (3:7).

Всемирные пляжные игры состоятся в Индонезии, на Бали, с 6 по 12 августа 2023 года. В мужском финальном турнире будут играть 16 команд, а в женском — 12. До 2 июля 2023 года должны пройти пять континентальных квалификационных турниров, и лучшие команды получат места на Всемирных пляжных играх.

Действующими победителями Всемирных пляжных игр являются команды Бразилии (у мужчин) и Испании (у женщин), получившие титулы 2019 года в Катаре.

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