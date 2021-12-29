Серебряный призер Олимпиады в Токио заявил, что жаждет 12 раундов "надирать задницу" Ломаченко

22-летний Кейшон Дэвис отметился смелым заявлением в адрес украинца.

Серебряный призер Олимпиады-2020, американец Кейшон Дэвис выразил желание провести поединок с украинцем Василием Ломаченко.

22-летний представитель США дерзко заявил, что хотел бы, чтобы его бой с Ломаченко продолжался всю отведенную дистанцию, в течение которой он будет доминировать над украинцем.

"Максимальное уважение к Ломаченко, но я бы хотел надирать ему задницу в течение 12 раундов. Также я полностью уважаю Джервонту Дэвиса, однако такого соперника, как он, я захотел бы отправить в нокаут", - сказал Кейшон в интервью YouTube-каналу LalosBoxing".

Кейшон Дэвис завоевал "серебро" на Олимпийских играх-2020 в Токио, которые состоялись в этом году. На профессиональном ринге он провел 4 поединка, в которых одержал 4 победы (3 - нокаутом).

В последнем бою талантливый американский проспект победил опытного мексиканца Хосе Сарагосу в андеркарде поединка Ломаченко с Ричардом Комми.

Читайте также:

Промоутер готов организовать Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира, но назвал условие

"Напоминает лучшие годы Роя Джонса": катмена Ломаченко поразила победа украинца над Комми

Все ради отца: Ломаченко отправил свои олимпийские медали в Россию