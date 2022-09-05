Серегина, Терлюга и еще четверо украинских каратистов завоевали награды на этапе Премьер-лиги

В Баку состоялся последний в этом году этап Премьер-лиги WKF по каратэ, на котором сборная Украины завоевала шесть наград.

Украинские каратисты успешно выступили на этапе Премьер-лиги WKF в Баку.

Украинцы завоевали 6 наград — 3 "бронзы", 2 "серебра" и 1 "золото".

Чемпионкой в весовой категории до 61 кг стала Анита Серегина. "Серебро" у Анжелики Терлюги (55 кг) и Анастасии Степашко (+68 кг). "Бронзу" добыли в борьбе Галина Мельник (68 кг), Андрей Заплетный (75 кг) и Ризван Талибов (+84 кг).

Напомним, что в июле Серегина и Терлюга стали чемпионками Всемирных игр-2022.

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