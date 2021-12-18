Серьезная ошибка: российская сборная получила дисквалификацию за эстафету

Спортсменка произвела 9 выстрелов на одном огневом рубеже.

Сборная России была дисквалифицирована в смешанной эстафете на этапе юниорского кубка IBU в Мартелле (Италия).

Причиной дисквалификации стало использование большего количества дополнительных патронов, чем это разрешалось правилами.

Ошибка в ходе эстафеты на втором этапе допустила Кира Дюжева. Россияне завершили гонку на пятом месте, но их наконец дисквалифицировали. Дюжева использовала четыре патрона вместо трех.

В состав команды входили Амина Иванова, Кира Дюжева, Алексей Зубарев и Алексей Ковалев.

Гонку выиграла сборная Германии. Второе место заняла Италия, а третье – Чехия. Украина в составе Александры Меркушиной, Елены Городной, Романа Боровика и Дмитрия Грущака финишировала седьмой, но благодаря дисквалификации России поднялась на шестое место.

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