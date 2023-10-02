Серьезная потеря для сборной Украины: Цыганков пропустит матчи с Северной Македонией и Мальтой

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не поможет сборной Украины в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

Как сообщила пресс-служба каталонского клуба в Twitter, 25-летний украинец выбыл на месяц из-за травмы, которую получил во время поединка 8-го тура испанской Ла Лиги с мадридским "Реалом".

У Цыганкова диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги. Таким образом, Виктор точно пропустит следующий матч "Жироны" в Ла Лиге против "Кадиса", который состоится 7 октября.

Также он не сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

Отметим, что в этом сезоне Цыганков провел 8 матчей за "Жирону" в чемпионате Испании, в которых отличился одним голом и одним ассистом.

После разгромного поражения от "Реала" (0:3) команда Цыганкова и Артема Довбика с 19 очками опустилась на третье место в Ла Лиге. "Жирону" опережают "Реал" (21 пункт) и "Барселона" (20 баллов).

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