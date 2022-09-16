Серьезная потеря: Зинченко не поможет сборной в сентябрьских матчах Лиги наций

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в преддверии сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций выпал из обоймы Александра Петракова.
В пятницу, 16 сентября, национальная команда Украины начинает в Варшаве подготовительный сбор к матчам Лиги наций. К команде не сможет присоединиться полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Отмечается, что во время тренировки в составе "канониров" получил повреждение икроножной мышцы, на лечение и восстановление после которой потребуется около двух недель.
Зинченко лично сообщил об этом главному тренеру сборной Украины Александру Петракову.
Состав сборной Украины
Вратари : Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Евгений Волынец ("Колос" Ковалевка).
Защитники : Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все — "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все — "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники : Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль -Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).
Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык (СК "Днепр-1" Днепр).
Резерв : Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба — СК "Днепр-1" Днепр), Егор Назарина ("Заря" Луганск).
В сентябре Украина проведет три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией — 24-го.
- По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0), после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;
- После Украины в таблице следуют Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели меньше на одну игру.
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