Серьезная потеря: Зинченко не поможет сборной в сентябрьских матчах Лиги наций

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в преддверии сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций выпал из обоймы Александра Петракова.

В пятницу, 16 сентября, национальная команда Украины начинает в Варшаве подготовительный сбор к матчам Лиги наций. К команде не сможет присоединиться полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Отмечается, что во время тренировки в составе "канониров" получил повреждение икроножной мышцы, на лечение и восстановление после которой потребуется около двух недель.

Зинченко лично сообщил об этом главному тренеру сборной Украины Александру Петракову.

Состав сборной Украины

Вратари : Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Евгений Волынец ("Колос" Ковалевка).

Защитники : Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все — "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все — "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники : Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль -Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык (СК "Днепр-1" Днепр).

Резерв : Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба — СК "Днепр-1" Днепр), Егор Назарина ("Заря" Луганск).

В сентябре Украина проведет три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией — 24-го.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице следуют Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели меньше на одну игру.

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