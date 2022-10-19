Серьезная потеря: звездный португальский футболист пропустит ЧМ-2022

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диога Жота не примет участие в Чемпионате мира 2022 из-за травмы голени.

Об этом сообщил главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп. На восстановление игроку понадобится как минимум несколько месяцев.

"Мы говорим о месяцах. Это будет продолжаться долго. Он умный парень, уже знал об этом, когда его забирали с поля. Понял все на тот момент", - передает слова Клоппа Liverpool Echo.

Жота получил повреждение во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити", завершившегося победой "красных" - 1:0.

Сам 25-летний футболист эмоционально прокомментировал свою травму в Twitter.

"После такого красивого вечера на "Энфилде" мой закончился наихудшим образом. В последний момент разбилась моя мечта. Я буду поддерживать клуб и сборную и бороться за то, чтобы вернуться как можно быстрее. You'll Never Walk Alone", - написал португалец.

После такого хорошего ночи в Анфилле мине заканчивается в верхней мере! В последние минуты один из наших dreams collapsed

Я должен был более поддерживать от наружной части, club and country, бороться за спину как можно

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1 — Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022

Следовательно, Жота не поможет сборной Португалии на грядущем мундиале. Добавим, что португальцы попали в группу H, где их соперниками будут Гана, Уругвай и Южная Корея.

Отметим, что Диогу стал не первым звездным футболистом, который не поедет на ЧМ-2022 из-за травмы. Ранее сообщалось, что турнир пропустит полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства встретятся Катар и Эквадор.

ЧМ-2022 станет первым в истории футбола, который будет проводиться не летом, а зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне-июле достигает отметки более 40 градусов.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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