Серьезная проблема для Реброва: один из лидеров сборной Украины тренировался отдельно перед игрой с Грузией

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко тренировался вне общей группы сборной Украины перед матчем 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Грузии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, во вторник, 8 октября, национальная команда в польском городе Познань почти в полном составе готовилась к предстоящему поединку.

Сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

Однако Степаненко работал отдельно от общей группы футболистов, поскольку имеет повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Так что его участие в поединке против Грузии остается под вопросом.

Тарас Степаненко / Фото: УАФ

Таким образом, перед главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым встала серьезная проблема, кого выпустить на позиции опорного полузащитника в матче с Грузией. Единственным номинальным опорником остается новичок сборной Иван Калюжный, которого довызвали вместо травмированного Владимира Бражко.

Поединок Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, на стадионе "Enea Arena" в польском городе Познань. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

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Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), а следовательно занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Грузия с 6 очками лидирует в квартете – команда Вилли Саньоля начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Албания и Чехия, которые имеют в своем активе по 3 балла, 11 октября встретятся в Праге.

Отметим, что после очного поединка украинская сборная в 4-м туре Лиги наций 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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