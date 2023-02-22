Серьезная заявка на четвертьфинал: "Наполи" в большинстве обыграл "Айнтрахт" в Лиге чемпионов (видео)

В первом тайме "партенопейцы" не реализовали пенальти, но это не помешало им победить.

Итальянский "Наполи" на выезде обыграл немецкий "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Дойче банк Парк" во Франкфурте завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Лучано Спаллетти могли выходить вперед на 36-й минуте, однако Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти. Однако уже через четыре минуты неаполитанцы таки достигли желаемого – отметился Виктор Осимхен.

Во втором тайме "Айнтрахт" остался в меньшинстве – на 58-й минуте за грубый фол прямую красную карточку заработал Рандаль Коло Муани.

Оказавшись в большинстве, "Наполи" сумел во второй раз поразить ворота соперника. На 65-й минуте окончательный счет во встрече установил Джованни Ди Лоренцо.

Обзор матча

Ответный матч между командами будет сыгран в среду, 15 марта, на арене "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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