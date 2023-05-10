Серьезная заявка на финал: "Интер" за три минуты победил "Милан" в Лиге чемпионов (видео)

"Интер" обыграл "Милан" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" закончился со счетом 0:2 .

Подопечные Симоне Индзаги выдали очень активное начало встречи. Уже на 8-й минуте "Интер" вышел вперед — Хакан Чалханоглу исполнил подачу с углового, а Эдин Джеко в одно касание отправил мяч в ближнюю "девятку".

А уже через три минуты "нерадзурри" удвоили свое преимущество. Генрих Мхитарян подхватил мяч после передачи Федерико Димарко, вошел в штрафную и пробил мимо голкипера "россонери" Майка Меньяна.

На 16-й минуте "Интер" мог забивать третий мяч. Чалханоглу издали попал в штангу, после чего Меньян парировал добивание от Мхитаряна.

На 31-й минуте команда Индзаги претендовала на пенальти. Арбитр назначил 11-метровый в ворота "Милана" якобы за фол против Лаутаро Мартинеса, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Во втором тайме "Милана" попытался перехватить инициативу и создал несколько неплохих моментов у ворот Андре Онана, однако подопечным Стефано Пиоли не хватало точности в этом поединке.

Лучший момент на 63-й минуте имел Сандро Тонали, но его удар из пределов штрафной "Интера" приняла на себя штанга. В свою очередь, "Интер" незадолго до этого мог делать счет разгромным, однако Менян ногой парировал удар Джеко с близкого расстояния.

Концовку игры в атаках провел "Милан", но "Интеру" без особых проблем удалось удержать победу с разницей в два мяча.

Ответный матч "нерадзурри" и "россонери" проведут во вторник, 16 мая.

Напомним, победитель дуэли "Милан" – "Интер" в финале Лиги чемпионов 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора противостояния между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

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