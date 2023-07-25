Серьезное усиление: "Боруссия" Дортмунд объявила о трансфере футболиста "Баварии"

Дортмундская "Боруссия" оформила переход полузащитника "Баварии" Марселя Забитцера.

29-летний австриец подписал с "черно-желтыми" контракт до 30 июня 2027 года.

Стоимость трансфера составила 19 миллионов евро с учетом бонусов. Марсель будет играть за дортмундцев под 20-м номером.

Marcel Sabitzer joins Borussia Dortmund on contract until June 30, 2027 pic.twitter.com/nlc1lLcLZ5 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) Июль 24, 2023

Забитцер выступал за "Баварию" с лета 2021 года, когда перешел из "РБ Лейпцига", где был капитаном команды.

С тех пор австриец провел за мюнхенский клуб 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Вторую часть прошлого сезона Забитцер провел на правах аренды в "Манчестер Юнайтед". Австриец сыграл в 18 матчах за "красных дьяволов", отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, чемпионом Бундеслиги сезона-2022/23 в сумасшедшей развязке стала "Бавария". Мюнхенцы в последнем туре опередили "Боруссию" Дортмунд, которая не сумела обыграть "Майнц" (2:2).

В первом туре нового розыгрыша Бундеслиги "шмели" 19 августа примут "Кельн".

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