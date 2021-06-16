Серьезный шаг к 1/8 финала: сборная Уэльса обыграла Турцию и вышла в лидеры группы A на Евро-2020

Валлийцы обошли в турнирной таблице итальянцев.

Сборная Уэльса обыграла команду Турции в матче 2-го тура группы A на Евро-2020. Поединок на "Олимпийском стадионе" в Баку завершился со счетом 2:0.

Валлийцы могли открывать счет уже на 7-й минуте, однако голкипер турков Угурджан Чакыр отразил удар с близкого расстояния в исполнении Аарона Рэмзи.

Associated Press

На 24-й минуте хавбек сборной Уэльса не реализовал еще один момент. Гарет Бэйл шикарной передачей вывел его на свидание с Чакыром, но Аарон пробил выше ворот.

Исправился Рэмзи на 42-й минуте. Его снова один на один с вратарем турков вывел Бэйл, и на этот раз 10-й номер валлийцев сыграл идеально, отправив мяч мимо Чакыра.

На 61-й минуте Бэйл мог забивать второй мяч. Гарет сам заработал пенальти и сам же его исполнял, но пробил он выше ворот, сохранив интригу в матче.

Associated Press

Но этот промах Бэйла турков не спас. В самой концовке валлийцы забили второй мяч. Снова ассист сделал Бэйл, а автором гола стал Коннор Робертс.

Команда Шенола Гюнеша проиграла второй матч на турнире и близка к завершению выступлению на нем.

Уэльс набрал 4 очка и вышел в лидеры группы, Италия (3 балла и матч в запасе) - вторая, Швейцария (1 и матч в запасе) - третья, Турция (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку