Сергей Кравченко в подкасте Дениса Бойко: звонок Суркиса, общение с Кварцяным, исчезновение "Днепра"

Денис Бойко и Сергей Кравченко

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – ассистент главного тренера "Полесья" Сергей Кравченко. Он рассказал об этапах игровой карьеры, оскорблениях руководства "Ворсклы", мечте сыграть за сборную и работу тренера.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Я попал в футбол с рождения": начало карьеры игрока

Сергей родился в семье футболиста Сергея Кравченко, поэтому с детства был погружен в спорт, а в шесть лет пошел в футбольную школу "Шахтера". Позже, когда клуб создал академию, собиравшую лучших игроков со всей Украины, Сергей решил перейти в "Металлург". Понимал, что там не будет сидеть на скамейке запасных.

"Когда был маленький, я верил, что буду играть в "Барселоне". Потом понял, что это космический уровень".

В 17 лет футболист, по совету отца, стал искать варианты игры за границей. Втом числе ездил на просмотры в "Наполи" и "Шальке". Вспоминает, что сыграл неплохо, но тренер в Неаполе порекомендовал еще походить в зал, а в "Шальке" обещали перезвонить позже.

"Я до сих пор номер не менял, жду звонка с "Шальке"" , – шутит Сергей. Также добавляет, что в Европе его впечатлил высокий технический уровень игроков: невозможно сразу понять, кто на какой позиции играет.

Во время поиска возможностей заграницей Сергей Кравченко продолжал играть в украинских футбольных клубах: "Монолите", а позже "Шахтере-2" и "Шахтере-3". Вспоминает и свою первую заработную плату: 200 долларов в месяц.

"Футбол прекрасен: играть может и быстрый, и не быстрый, и высокий, и маленький. Это круто: у каждого свои качества и в футболе ты можешь их проявить".

"Я заиграл в футбол в 22 года": "Карабах"

В 2005 году Денис Соколовский, друг Сергея, предложил ему поехать на просмотр в "Карабах". После первого матча футболист подписал контракт с азербайджанским клубом.

"Это был не тот "Карабах", что сейчас. Очень скромная команда была".

Кравченко вернулся в Украину через полгода. Делится, что в Азербайджане ему предлагали попробовать себя в других командах и зарплату в 10 000 долларов, а также спрашивали о желании играть в местной сборной, хотя официальных предложений не было. Футболист ответил, что мечтает играть за сборную Украины.

"За три года в "Ворскле" я ни одной игры не провел в запасе": развитие карьеры после возвращения в Украину

С начала 2006 года Кравченко присоединился к "Ворскле". В марте дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины в матче против "Черноморца". После этой игры Сергей Кравченко и Григорий Ярмаш получили приглашения в сборную Украины. За нее футболист провел 10 матчей и забил один гол.

Первые две игры Кравченко за сборную – матчи с Нидерландами и Швецией, которые готовились к чемпионату Европы. В ходе игры с Нидерландами футболист вышел на 20 минут. Вспоминает: тогда не беспокоился, ведь со счетом 0:3 шансов на победу у украинской сборной уже не было.

"Я думал: даже один матч сыграю за сборную – это уже круто. Это мечта и подтверждение того, что ты чего-то достиг в жизни".

Товарищеский матч со Швецией, напротив, оказался успешным. Несмотря на то, что основные игроки сборной находились в отпуске, украинская команда победила со счетом 1:0. После матча Сергею Кравченко предложили контракт в киевском "Динамо". Также были предложения от донецкого "Металлурга" и "Шахтера".

Оскорбления "Ворсклы" и скамейка запасных в "Динамо"

На встречу с руководителем "Динамо" Сергей Кравченко отправился на следующий день после собственной свадьбы. Тогда согласовали заработную плату в размере 500 тысяч долларов в год, но не смогли подписать контракт, ведь Сергей еще полгода должен был отыграть в "Ворскле". Суркис предлагал полтавскому клубу за футболиста внушительную сумму, но "Ворскла" отказалась.

"Они могли отбить все предыдущие зарплаты мне".

С начала 2009 года Сергей Кравченко перешел в "Динамо". Футболист вспоминает конкуренцию в клубе: он играл в составе на сборах, выходил на ротации, замены, но на важные матчи против "Шахтера" или "Металлурга" не попадал. Поэтому даже ходил играть за вторую команду клуба.

"Я понял, что я просто не счастлив. И 100% решил уходить из "Динамо"" .

Всего за "Динамо" Кравченко провел 16 матчей, в том же году перешел в "Днепр".

Больше десятилетия в днепровском клубе: тренеры, трансфер в "Волынь" и создание "Днепра-1"

В "Днепре" Сергей провел почти 12 лет. Кравченко рассказал об опыте работы с тремя тренерами клуба, особенностях их подхода к тренировке команды и игре в Луцке. Также поделился, почему в 2017 году перешел в "Днепр-1".

Сотрудничество с днепровской командой закончилось неожиданно: в 2020 году Сергею Кравченко сообщили, что на сборы с командой он не едет.

"Было немного досадно. Тренер очень хорошо ко мне относился, но так и не поговорил. Это не легко, но надо разговаривать".

В феврале 2021 года Кравченко подписал контракт с одесским "Черноморцем", в котором играл до 39 лет.

"Я так боялся конца карьеры, ты не представляешь": переход к тренерству

Сергей Кравченко завершил карьеру футболиста в начале 2023 года. Сразу получил предложение работать вместе от тогдашнего тренера "Александрии" Руслана Ротаня.

"Первая тренировка: я сижу и думаю, зачем мне это все. "Может еще есть шанс назад? "Первые дни так было".

Кравченко выполняет работу тренера уже 2,5 года. Сейчас он вместе с Русланом Ротанем тренирует житомирское "Полесье".

Напомним, что интервью с Сергеем Кравченко вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для искренних разговоров с людьми, которые творят историю украинского спорта.

Гостями шоу уже были Андрей Ярмоленко , Руслан Ротань , Сергей Кривцов и другие. Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.