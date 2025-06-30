Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко: от автогола с "Реалом" до игры с Месси

Денис Бойко и Сергей Кривцов

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В шестом выпуске нового YouTube-шоу Дениса Бойко украинский футболист, центральный защитник, в прошлом игрок "Шахтера" и сборной Украины и человек, который лично знаком с Лионелем Месси, Сергей Кривцов рассказал о ключевых моментах своей карьеры, адаптации в США и планах на будущее.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Шахтер" – команда твоей жизни": начало карьеры

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Сергей Кривцов дебютировал в запорожском "Металлурге" в 17 лет, но уже через два года, в 2010-м, подписал контракт с "Шахтером". Пришел туда как третий игрок на позицию, но понимал, что в 19 лет попасть в клуб такого уровня уже отлично.

"Очень рад, что так произошло. Я из основного игрока перешел в дубли, но понимал, что даже тренировки с такими игроками дадут мне значительный толчок в развитии".

Сергей рассказал о бюджетах клуба, своей зарплате в то время и первом ценном подарке отцу – Mercedes. Вместе с тем, упомянул о разнице отношения к украинцам и иностранцам в "Шахтере", критике от Мирчи Луческу и ее восприятии.

"Много списывалось, если ты бразилец, очень многое позволялось из того, чего нельзя было украинцам".

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"Я его всегда буду помнить": автогол во время матча с мадридским "Реалом"

В 2021 году во время третьего тура Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" играл против мадридского "Реала", Сергей Кривцов забил автогол. Футболист поделился воспоминаниями и отношением к этому моменту.

"Ошибки на футбольном поле я тяжело переношу, их нельзя забыть. Это чисто техническая ошибка. Человек не может хотеть забить в свои ворота".

Также Сергей вспомнил, что уже во время игры в США показал видео со своим автоголом молодому футболисту из Швеции, чтобы поддержать его после аналогичной ситуации.

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Переход в МЛС: "Они готовы бегать 90-95 минут без остановки"

На момент перехода в МЛС у Сергея Кривцова оставалось полгода контракта с "Шахтером". Футболист делится, что предложение из США стало для него приятной неожиданностью. История началась в декабре 2022 года: Сергей обсудил возможность трансфера с руководством "Шахтера" и его отпустили еще до завершения контракта. В начале 2023 года он уже тренировался в "Интере" Майами.

"Я видел, что все реже попадал в состав. Хотел попробовать поиграть где-то за границей, чтобы потом не жалеть, что всю карьеру играл в одной стране – даже в одном из лучших клубов Европы".

Кривцов рассказал, что адаптация в США прошла достаточно легко. В первых матчах он забил гол, но впоследствии команда пережила серию из шести поражений. Вместе с тем поразила интенсивность игры в Высшей лиге.

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"Это просто космос": о Лионеле Месси и трансформациях в клубе

Футболисты "Интер" Майами с большим восторгом встретили Лионеля Месси, делится Сергей Кривцов:

"Он как личность очень скромный. Я всегда был фанатом Криштиану, но после первой тренировки… Когда человек из 10 штрафных забивает 9 в девятку, а десятым попадает в крестовину – ты стоишь и не понимаешь, как это возможно" .

Он отметил, что после прихода Месси в клубе значительно возросла ответственность и изменилась структура:

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"Изменилось все от академии и тренеров до менеджера главного клуба: почти все стали аргентинцами".

Сергей также вспомнил телохранителя известного футболиста – Яссина Чуэко, бывшего "морского котика" ВМС США, – и рассказал веселую историю о первом взаимодействии своего сына с Месси.

Продолжение карьеры: новый клуб или новая роль

В январе 2025 года Кривцов покинул "Интер" Майами и с тех пор находится в поисках новой команды. Футболисту понравилось играть в Лиге МЛС, но поскольку бюджеты команд уже сформированы, он рассматривает варианты клубов в Европе или Азии. Сергей Кривцов планирует остаться в футболе еще на 2-3 года.

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"Клубы в Украине не рассматриваю исключительно из соображений безопасности детей. Говорили с женой, что мы не можем жить отдельно, мы должны быть вместе" .

Сначала Сергей после завершения футбольной карьеры планировал стать тренером и даже получил соответствующую лицензию, но сейчас больше склоняется к профессии футбольного агента, который будет делиться своим опытом.

"Если бы я был у себя 19-летнего, изменил бы очень многое - от подхода к тренировкам к управлению финансами. Поэтому я вижу себя агентом, который действительно понимает игроков и строит хорошие отношения с футболистами" .

Напомним, что интервью с Сергеем Кривцовым вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка для глубоких разговоров с людьми, создающими историю украинского спорта.

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Гостями шоу уже были Андрей Ярмоленко , Руслан Ротань , Филипп Будковский , Сергей Сидорчук. и Сергей Шищенко . Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.