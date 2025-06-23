Сергей Шищенко в подкасте Дениса Бойко – о договорной игре, карьере тренера и сотрудничестве с Мудриком

Денис Бойко и Сергей Шищенко

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В пятом выпуске нового YouTube-шоу Дениса Бойко экс-тренер "Оболони", лучший бомбардир в истории донецкого "Металлурга" и мастер хет-триков в Высшей Лиге Сергей Шищенко рассказал о своем футбольном пути, реалиях 90-х и карьере тренера.

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Начало карьеры: харьковский "Маяк", "Олимпик" и донецкий "Металлург"

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Сергей Шищенко рассказал о начале карьеры игрока в Харькове, игре в "Олимпике" и первом контракте с харьковским "Металлистом" в 1993 году.

"Когда мне было 17 лет, позвонили из "Металлиста": им нужно было 5-6 игроков для двусторонней игры. Оставалось два тура до конца второго Чемпионата Украины, я забил два мяча и со мной подписали контракт. На следующей неделе я уже вышел играть против "Черноморца" на 10 минут".

"Металлург" – клуб номер один в карьере

Сергей Шищенко – лучший бомбардир донецкого "Металлурга". В клуб футболист попал на правах аренды в 1999 году, а затем стал полноценным игроком.

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"Клуб очень амбициозный был, хорошие игроки. Я рад, что был его частью. Жаль, что "Металлурга" уже нет, но это история".

Также Сергей Шищенко рассказал о топовых временах команды в 2000-х, когда бюджет достигал 30-35 млн долларов. Все приобретения тренер потерял после начала агрессии РФ в 2014 году.

Тренерский путь и "чудо Оболони"

Шищенко завершил карьеру игрока в конце 2009 года, тогда же в донецком "Металлурге" ему предложили пост тренера.

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"Мне повезло, что так все получилось, потому что некоторые игроки завершают свою карьеру и не получают предложений вообще. Мне предложили молодежную команду. Я согласился" .

В 2015 году "Металлург" был расформирован, поэтому Сергей Шищенко перешел в каменскую "Сталь". Еще через год начал работу со взрослыми командами украинских футбольных клубов. С сентября 2024 года Шищенко работал главным тренером "Оболони", которая на старте сезона переживала не лучшие времена.

"Задачей "минимум" было попасть в переходные матчи и мы вытащили "Оболонь". Я знал, что мы справимся".

В июне 2025 года "Оболонь" сообщила об уходе Сергея Шищенко с поста главного тренера. Вскоре он возглавил черновицкую "Буковину", которая выступает в Первой лиге.

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Договорные матчи: "Было подозрение, что мои игроки сдавали игру"

Случались и неприятности: во время молодежного чемпионата Украины возникло подозрение относительно договорного матча. В тот период Сергей работал со "Сталью".

"После 9 туров мне позвонил знакомый и сказал, что мои четыре защитника и вратарь могли сдать матч. Я вызвал ребят, они все возражали. Впоследствии стало понятно, что это правда. В "Заре" играли ребята, которых я раньше тренировал, и один из них после матча позвонил мне и сказал: "Твои игроки говорят, что будут пропускать". Они не знали, что мы знакомы".

Сергей Шищенко также поделился, получал ли когда-нибудь предложения сдать матч и как действовал в таких ситуациях.

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"Я говорил, что он не заиграет за границей": Шищенко о Михаиле Мудрике

Кроме того, Шищенко упомянул о своем периоде работы в молодежке "Шахтера", когда одним из футболистов, которых он тренировал, был 16-летний Михаил Мудрик.

"Он талантливый игрок, но я говорил, что он не заиграет за границей. Стоит понимать, что это командная игра, а Мудрик хотел все сам. Он очень талантлив: после каждой тренировки оставался и работал отдельно, это заслуживает огромного уважения. Но ему писали тренировки, программы, а он пропускал мимо ушей".

Напомним, что интервью с Сергеем вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка для глубоких разговоров с людьми, творящими историю украинского спорта.

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Гостями шоу уже были Андрей Ярмоленко , Руслан Ротань , Филипп Будковский и Сергей Сидорчук . Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.