Сергей Сидорчук в подкасте Дениса Бойко – о Бельгии, Луческу, прощании с "Динамо" и сорванных трансферах

Денис Бойко и Сергей Сидорчук

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В четвертом выпуске нового YouTube-шоу Дениса Бойко легенда "Динамо" и игрок бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал об изменениях в клубе под руководством Мирчи Луческу, Евро-2016, неудачном трансфере в "Бешикташ" и адаптации в Бельгии.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Это будто ты всю жизнь живешь в общежитии, а потом переезжаешь в пентхаус": первые шаги в "Динамо"

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Карьера Сергея Сидорчука началась в 2008 году в запорожском "Металлурге". Сначала он играл в дубле, но после товарищеского матча в Испании перешел в основную команду. В декабре 2012 года футболист подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо". Вспоминает, что переход к "бело-синим" – в значительной степени заслуга Ризо Чохонелидзе.

"Это будто ты всю жизнь обитаешь в общежитии, а потом переезжаешь в пентхаус. Я был очень застенчивым, но на футбольном мне было классно" .

Также Сергей вспомнил свою дебютную игру в "Динамо" и первый гол.

Капитанская повязка: доверие и ответственность

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В сентябре 2017 года Сергея Сидорчука избрали капитаном "Динамо". В общей сложности футболист провел больше 300 матчей в составе киевлян.

"Если коллектив тебе доверяет капитанскую повязку, ты не можешь измениться. Если тебя выбрали капитаном, они воспринимают тебя таким, как ты есть" .

Неосуществленный трансфер в Турцию

В 2019 году Сидорчук получил предложение от "Бешикташа" и согласился на трансфер, но контракт так и не был подписан. Сергей рассказал о мотивации перехода и поделился, чувствовал ли конкуренцию с Бражко, который должен был заменить футболиста в "Динамо".

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"Я уже ехал в аэропорт, но мне позвонили по телефону и сказали "разворачивайся". Я попрощался с ребятами и главным тренером, а на следующее утро вернулся. Понимал: если тренер отпускает, я ему не нужен, но после этого у меня карьера пошла только вверх".

"Человек, который пытался достать из зоны комфорта всех футболистов" - Мирча Луческу

Сидорчук вспомнил о трансформациях в "Динамо" под руководством румынского тренера, личных качествах Луческу и о том, как он помог семье Сергея в начале полномасштабного вторжения.

"Ты видишь, как он отдается на тренировках, как команда начинает прогрессировать… Я понимаю отношение ультрас к Луческу, но свое отношение к нему вижу не через призму футбола. Для меня это человек, который очень помог моей семье".

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Прощание с "Динамо": конец эпохи

В августе 2023 года после матча с греческим "Арисом" футболист находился в Варшаве, когда получил предложение от бельгийского "Вестерло". После более чем 10 лет в "Динамо" Сергей Сидорчук подписал 3-летний контракт с бельгийцами.

"Мы поговорили с президентом "Динамо" и я принял решение, что должен сделать этот шаг. Мне было тяжело, потому что я не сказал "до свидания" команде, партнерам и президенту. Для меня было важно попрощаться" .

"Следующие два года хочу полностью посвятить футболу": адаптация в Бельгии и новая роль на поле

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Переезд в Бельгию после многолетней игры в Украине стал для Сергея Сидорчука новым этапом карьеры. Сначала было непросто из-за отсутствия игровой практики, но сейчас, делится футболист, период адаптации пройден.

"Когда смотришь игру со скамейки запасных, теряешь чувство приобщенности к результатам. Я понимаю, что у меня впереди не очень много футбольных лет, поэтому следующие два года я хочу полностью посвятить футболу. Я сделаю для этого все возможное".

Кроме того Сергей поделился впечатлениями от уровня бельгийского чемпионата, тренировок и атмосферы в команде. В то же время рассказал и об одном из недостатков местных клубов – постоянном изменении состава:

"В июле стартует сезон, а уже в сентябре у тебя на 70% новая команда. Многие приезжают к нам, чтобы впоследствии играть в более статусном чемпионате. Футболисты из других стран понимают, что Бельгия это хорошая марка для европейских команд, поэтому они хотят попасть сюда".

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Также Сидорчук вспомнил уникальную игру против "Генка", когда обе команды просто держали мяч шесть финальных минут, рассказал о собственном восприятии завершения футбольной карьеры и видит ли себя в роли тренера.

Напомним, что интервью с Сергеем Сидорчуком вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого стал экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.

Гостями шоу уже были Андрей Ярмоленко , Руслан Ротань и Филипп Будковский . Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.