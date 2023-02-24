Серхио Рамос опубликовал пост в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения России

Бывший капитан мадридского "Реала", а ныне защитник французского ПСЖ Серхио Рамос посвятил Украине публикацию в своем Instagram в годовщину полномасштабного российского вторжения.

Звездный 36-летний футболист опубликовал в соцсетях фото в худди с принтом, на котором изображена работа 15-летней украинской беженцы Патриции.

"Надежда", так назвала свою работу 15-летняя украинская беженка Патриция. "Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как я восхищаюсь своей прекрасной страной, Украиной. Я также хочу помочь людям, бежавшим от войны, вспомнить то замечательное, что они оставили в Украине".

Она, как и миллионы украинских детей, девушек и парней, 365 дней страдает от последствий войны в ее стране. Патриция покинула свой дом в Измаиле в мае 2022 года, оставив там своих бабушек и дедушек. 7,8 миллиона таких девочек и детей, как она, страдают от насилия, травм, потерь, разрух и переселения в течение года", – написал Рамос.

Также испанец добавил ссылку для сбора денег для помощи украинским беженцам.

Добавим, что Рамос не впервые выразил поддержку нашему государству за время полномасштабного вторжения России. В марте прошлого года он принял участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств для украинцев, наиболее пострадавших от вторжения страны-агрессора.

Напомним, накануне Рамос объявил об окончании своей карьеры в сборной Испании. Серхио является рекордсменом "Красной фурии" по количеству проведённых матчей (180). В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл Евро (2008, 2012).

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