Серия А: "Дженоа" с Малиновским потерпела поражение, "Эмполи" в дебюте Коваленко проиграл "Ювентусу" (видео)

Состоялись матчи 3-го тура Серии А с участием украинских футболистов.

В поединках 3-го тура итальянской Серии А "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде проиграла "Торино" ( 1:0 ), а "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко дома уступил "Ювентусу" ( 0:2 ).

Единственный гол "грифоны" пропустили в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте победу "Торино" принес точный удар Неманьи Радонича.

Малиновский вышел в стартовом составе генуэзского клуба и отыграл 57 минут. В первом тайме украинец получил желтую карточку.

Обзор матча

"Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе три очка. "Торино" (4 балла) находится на 11-й позиции.

В заключительном поединке тура "Ювентус" обыграл "Эмполи", забив по голу в каждом из таймов. На 24-й минуте счет открыл Данилу, а на 82-й минуте преимущество туринцев закрепил Федерико Кьеза.

Отметим, что на 39-й минуте нападающий "Старой синьоры" Душан Влахович не реализовал пенальти.

Коваленко, который недавно перешел в "Эмполи" на правах аренды из "Аталанты", дебютировал в составе нового клуба на 72-й минуте. После выхода на замену Виктор особо ничем не запомнился.

Обзор матча

"Ювентус" (7 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе "Эмполи" ноль зачетных пунктов и последняя ступенька.

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