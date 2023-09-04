Серия А: "Дженоа" с Малиновским потерпела поражение, "Эмполи" в дебюте Коваленко проиграл "Ювентусу" (видео)

Состоялись матчи 3-го тура Серии А с участием украинских футболистов.
В поединках 3-го тура итальянской Серии А "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде проиграла "Торино" (1:0), а "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко дома уступил "Ювентусу" (0:2).
Единственный гол "грифоны" пропустили в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте победу "Торино" принес точный удар Неманьи Радонича.
Малиновский вышел в стартовом составе генуэзского клуба и отыграл 57 минут. В первом тайме украинец получил желтую карточку.
Обзор матча
"Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе три очка. "Торино" (4 балла) находится на 11-й позиции.
В заключительном поединке тура "Ювентус" обыграл "Эмполи", забив по голу в каждом из таймов. На 24-й минуте счет открыл Данилу, а на 82-й минуте преимущество туринцев закрепил Федерико Кьеза.
Отметим, что на 39-й минуте нападающий "Старой синьоры" Душан Влахович не реализовал пенальти.
Коваленко, который недавно перешел в "Эмполи" на правах аренды из "Аталанты", дебютировал в составе нового клуба на 72-й минуте. После выхода на замену Виктор особо ничем не запомнился.
Обзор матча
"Ювентус" (7 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе "Эмполи" ноль зачетных пунктов и последняя ступенька.
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