Серия А: "Интер" одолел "Фиорентину" и вернул лидерство, "Лацио" разделил очки с "Наполи" (видео)

"Интер" на выезде обыграл "Фиорентину" в матче 22-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Артемио Франки" в городе Флоренция завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол "нерадзурри" забили в начале встречи. Его автором на 14-й минуте стал аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, который отличился с передачи Кристьяна Асллани.

Победа позволила "Интеру" (54 очка) вернуться на первое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Симоне Индзаги на один балл опережают "Ювентус", а также имеют игру в запасе. "Фиорентина" (34 пункта) идет на пятой позиции.

В следующем туре "нерадзурри" 4 февраля примут "Ювентус", а "фиалки" 2 февраля на выезде сыграют против "Лечче".

В другом центральном поединке 22-го тура итальянского чемпионата "Лацио" расписал ничью с "Наполи". Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась без голов – 0:0 .

После этого матча "Лацио" (34 очка) занимает шестое место в Серии А. "Наполи" (32 балла) идет на девятой строчке.

В следующем туре римляне 4 февраля на выезде встретятся с "Аталантой", а неаполитанцы в тот же день примут "Верону".

Читайте также:

"Дженоа" с Малиновским за 6 минут оформила камбэк и одержала победу в матче Серии А (видео)

"Милан" не забил два пенальти и драматично упустил победу в матче 22-го тура Серии А (видео)

"Жирона" с Довбиком и Цыганковым одержала очередную победу и вернулась на вершину Ла Лиги (видео)