Серия A: "Интер" одолел "Рому" и вернул себе лидерство, "Наполи" закамбэчил против "Милана" (видео)

В воскресенье, 29 октября, состоялись центральные матчи десятого тура чемпионата Италии по футболу.
В поединках 10-го тура итальянской Серии А "Интер" на собственном поле обыграл "Рому" (1:0), а "Наполи" дома разошелся боевой ничьей с "Миланом" (2:2).
Победу "нерадзурри" принес гол Маркуса Тюрама на 81-й минуте. Результативную передачу записал в свой актив Федерико Димарко.
"Интер" (25 очков) вернулся на первое место в чемпионате Италии, потеснив на вторую позицию "Ювентус" (23 балла). "Рома" (14 пунктов) занимает восьмую позицию.
В следующем туре "Интер" 4 ноября на выезде сыграет с "Аталантой", а команда Жозе Моуринью днем позже примет "Лечче".
Обзор матча
В другом матче игрового дня "Милан" после первого тайма с разницей в два гола обыгрывал "Наполи" благодаря дублю Оливье Жиру.
Однако "партенопейцы" сумели оформить камбэк – Маттео Политано на старте второго тайма сократил отставание неаполитанцев, а на 63-й минуте Джакомо Распадори вырвал для хозяев поля ничью.
Отметим, что завершал поединок действующий обладатель "скудетто" в меньшинстве – за минуту до конца основного времени вторую желтую карточку получил бразильский защитник Натан.
"Милан" (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 18 баллами располагается на четвертой строчке.
В следующем туре 4 ноября "россонери" дома встретятся с "Удинезе", а неаполитанцы приедут в гости к "Салернитане".
Обзор матча
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