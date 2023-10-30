Серия A: "Интер" одолел "Рому" и вернул себе лидерство, "Наполи" закамбэчил против "Милана" (видео)

В воскресенье, 29 октября, состоялись центральные матчи десятого тура чемпионата Италии по футболу.

В поединках 10-го тура итальянской Серии А "Интер" на собственном поле обыграл "Рому" ( 1:0 ), а "Наполи" дома разошелся боевой ничьей с "Миланом" ( 2:2 ).

Победу "нерадзурри" принес гол Маркуса Тюрама на 81-й минуте. Результативную передачу записал в свой актив Федерико Димарко.

"Интер" (25 очков) вернулся на первое место в чемпионате Италии, потеснив на вторую позицию "Ювентус" (23 балла). "Рома" (14 пунктов) занимает восьмую позицию.

В следующем туре "Интер" 4 ноября на выезде сыграет с "Аталантой", а команда Жозе Моуринью днем позже примет "Лечче".

Обзор матча

В другом матче игрового дня "Милан" после первого тайма с разницей в два гола обыгрывал "Наполи" благодаря дублю Оливье Жиру.

Однако "партенопейцы" сумели оформить камбэк – Маттео Политано на старте второго тайма сократил отставание неаполитанцев, а на 63-й минуте Джакомо Распадори вырвал для хозяев поля ничью.

Отметим, что завершал поединок действующий обладатель "скудетто" в меньшинстве – за минуту до конца основного времени вторую желтую карточку получил бразильский защитник Натан.

"Милан" (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 18 баллами располагается на четвертой строчке.

В следующем туре 4 ноября "россонери" дома встретятся с "Удинезе", а неаполитанцы приедут в гости к "Салернитане".

Обзор матча

Читайте также:

Дубль и ассист Холанда: "Манчестер Сити" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в 10-м туре АПЛ (видео)

УПЛ: результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Трубин отбил пенальти, но не спас "Бенфику" от потери очков в чемпионате Португалии (видео)