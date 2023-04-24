Серия А: "Наполи" драматично выцарапал победу над "Ювентусом", уверенный успех "Милана" (видео)

"Партенопейцы" приближаются к "скудетто", а "россонери" ведут борьбу за попадание в ЛЧ.

В матчах 31-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома проиграл "Наполи" (0:1), а "Милан" на своем поле обыграл "Лечче" (2:0).

Победу команде Лучано Спаллетти принес гол Джакомо Распадори в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что на 83-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол полузащитника "бьянконери" Анхеля Ди Марии из-за нарушения правил.

Обзор матча

"Наполи" (78 очков) укрепил свое лидерство в Серии А. "Партенопейцы" опережают ближайшего преследователя – "Лацио" – на 17 очков за семь туров до завершения чемпионата.

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 59 зачетных баллов. К слову, недавно туринцам вернули 15 очков, отменив наказание по делу о финансовых махинациях.

В следующем матче "Ювентус" 26 апреля сыграет с "Интером" в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. "Наполи" 29 апреля примет "Салернитану" в Серии А.

В другом поединке 31-го тура итальянского чемпионата "Милан" дома победил "Лечче" благодаря дублю Рафаэла Леау, который отличился на 40-й и 75-й минутах.

Обзор матча

"Милан" (56 очков) занимает пятое место в Серии А. "Лечче" (28 баллов) располагается на 16-й строчке.

В следующем туре "россонери" 29 апреля на выезде встретятся с "Ромой", а "Лечче" днем ранее примет "Удинезе".

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