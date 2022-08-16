Серия А: "Наполи" в мегарезультативном поединке деклассировал "Верону", "Ювентус" разгромил "Сассуоло"

В понедельник, 15 августа, двумя матчами с участием грандов был завершен первый тур Чемпионата Италии.

Так, неаполитанский "Наполи" в гостях разбил в сверхрезультативном матче "Верону" со счетом 5:2 .

Отметим, что хозяева, несмотря на окончательный результат на табло, еще и умудрились выйти вперед. На 29 минуте Кевин Лазанья вывел "Верону" вперед. Впрочем, уже через восемь минут Хвича Кварцхелия восстановил паритет.

Казалось, что команды пойдут на перерыв при ничейном счете, но форвард "Наполи" Виктор Осимхен был иного мнения. На третьей добавленной к первому тайма минуте он точным ударом вывел "голубых" вперед. Впрочем, не успела начаться вторая половина дуэли, как "Верона" на 48 минуте благодаря Томасу Генри сделала счет 2:2.

Держалась "Верона" каких-нибудь семь минут, пока Петр Зьелински снова не вывел "Наполи" вперед. Через десять минут Станислав Лоботка закрепил преимущество гостей. Точку же в матче поставил точный удар Маттео Политано, который был совершен на 79 минуте .

Что касается "Ювентуса", то он у себя дома разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0 .

Вывел вперед "старую синьору" Анхель Ди Мария, забивший на 26 минуте. За две минуты до конца основного времени первого тайма Душан Влахович с пенальти удвоил преимущество туринцев. Довел дело до разгрома на 51 минуте все тот же Влахович.