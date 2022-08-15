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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

С 13-го по 15 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В первом матче "Аталанты" в новом сезоне Серии А украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 84-й минуте и отличился ассистом. Команда украинца в гостях победила "Сампдорию" - 0:2.

Действующий обладатель "скудетто" - "Милан" - в результативном домашнем поединке обыграл "Удинезе" (4:2), а другой миланский клуб - "Интер" - стартовал с выездного триумфа над "Лечче" (1:2).

  • Поединки 2-го тура Серии А состоятся 20-22 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР
Суббота, 13 августа
19:30 САМПДОРИЯ   0:2   АТАЛАНТА
19:30 МИЛАН   4:2   УДИНЕЗЕ
21:45 МОНЦА   1:2   ТОРИНО
21:45 ЛЕЧЧЕ   1:2   ИНТЕР
Воскресенье, 14 августа
19:30 ФИОРЕНТИНА   3:2   КРЕМОНЕЗЕ
19:30 ЛАЦИО   2:1   БОЛОНЬЯ
21:45 СПЕЦИЯ   1:0   ЭМПОЛИ
21:45 САЛЕРНИТАНА   0:1   РОМА
Понедельник, 15 августа
19:30 ВЕРОНА   _:_   НАПОЛИ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САССУОЛО

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