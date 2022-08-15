Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 13-го по 15 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В первом матче "Аталанты" в новом сезоне Серии А украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 84-й минуте и отличился ассистом. Команда украинца в гостях победила "Сампдорию" - 0:2.

Действующий обладатель "скудетто" - "Милан" - в результативном домашнем поединке обыграл "Удинезе" (4:2), а другой миланский клуб - "Интер" - стартовал с выездного триумфа над "Лечче" (1:2).

Поединки 2-го тура Серии А состоятся 20-22 августа.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".