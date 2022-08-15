Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 13-го по 15 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
В первом матче "Аталанты" в новом сезоне Серии А украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 84-й минуте и отличился ассистом. Команда украинца в гостях победила "Сампдорию" - 0:2.
Действующий обладатель "скудетто" - "Милан" - в результативном домашнем поединке обыграл "Удинезе" (4:2), а другой миланский клуб - "Интер" - стартовал с выездного триумфа над "Лечче" (1:2).
- Поединки 2-го тура Серии А состоятся 20-22 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР
|Суббота, 13 августа
|19:30
|САМПДОРИЯ
|0:2
|АТАЛАНТА
|19:30
|МИЛАН
|4:2
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|МОНЦА
|1:2
|ТОРИНО
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|1:2
|ИНТЕР
|Воскресенье, 14 августа
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|3:2
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:30
|ЛАЦИО
|2:1
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|СПЕЦИЯ
|1:0
|ЭМПОЛИ
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|0:1
|РОМА
|Понедельник, 15 августа
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САССУОЛО