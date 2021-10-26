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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде встретится с "Сампдорией".

26-28 октября состоятся матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

  • После девяти туров в чемпионате наблюдается двоевластие, ведь "Наполи" и "Милан" имеют по 25 очков. Второе место принадлежит "Интеру" (18). На четвертом - "Рома" (16). На пятом - "Аталанта" (15). "Ювентус" с 15 баллами занимает шестую строчку.
  • Поединки 11-го тура Серии А состоятся 30 октября - 1 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Вторник, 26 октября
19:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:30 СПЕЦИЯ   _:_   ДЖЕНОА
21:45 МИЛАН   _:_   ТОРИНО
Среда, 27 октября
19:30 САМПДОРИЯ   _:_   АТАЛАНТА
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ВЕРОНА
19:30 ЮВЕНТУС   _:_   САССУОЛО
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   ИНТЕР
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦИО   _:_   ФИОРЕНТИНА
Четверг, 28 октября
21:45 НАПОЛИ   _:_   БОЛОНЬЯ
           

Таблица Серии А после 9 тура

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