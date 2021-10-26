Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде встретится с "Сампдорией".
26-28 октября состоятся матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
- После девяти туров в чемпионате наблюдается двоевластие, ведь "Наполи" и "Милан" имеют по 25 очков. Второе место принадлежит "Интеру" (18). На четвертом - "Рома" (16). На пятом - "Аталанта" (15). "Ювентус" с 15 баллами занимает шестую строчку.
- Поединки 11-го тура Серии А состоятся 30 октября - 1 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Вторник, 26 октября
|19:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:30
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ТОРИНО
|Среда, 27 октября
|19:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Четверг, 28 октября
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ