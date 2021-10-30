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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Аталанта" Малиновского примет "Лацио", а "Рома" и "Милан" сразятся в Вечном городе.

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Болельщики смогут увидеть сразу две дуэли топ-команд: "Аталанта" - "Лацио" и "Рома" - "Милан".

  • После десяти туров в чемпионате наблюдается двоевластие, ведь "Наполи" и "Милан" имеют по 28 очков. Второе место принадлежит "Интеру" (21). На четвертом - "Рома" (19). На пятом - "Аталанта" (18). "Ювентус" с 15 баллами занимает седьмую строчку.
  • Поединки 12 тура Серии А состоятся 5-7 ноября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Суббота, 30 октября
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ЛАЦИО
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ТОРИНО   _:_   САМПДОРИЯ
Воскресенье, 31 октября
13:30 ИНТЕР   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ВЕНЕЦИЯ
16:00 САССУОЛО   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   НАПОЛИ
21:45 РОМА   _:_   МИЛАН
Понедельник, 1 ноября
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   КАЛЬЯРИ
           

Таблица Серии А после 10 тура

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