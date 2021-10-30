Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского примет "Лацио", а "Рома" и "Милан" сразятся в Вечном городе.

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Болельщики смогут увидеть сразу две дуэли топ-команд: "Аталанта" - "Лацио" и "Рома" - "Милан".

После десяти туров в чемпионате наблюдается двоевластие, ведь "Наполи" и "Милан" имеют по 28 очков. Второе место принадлежит "Интеру" (21). На четвертом - "Рома" (19). На пятом - "Аталанта" (18). "Ювентус" с 15 баллами занимает седьмую строчку.

Поединки 12 тура Серии А состоятся 5-7 ноября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 10 тура

flashscore.ua

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