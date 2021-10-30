Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского примет "Лацио", а "Рома" и "Милан" сразятся в Вечном городе.
С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Болельщики смогут увидеть сразу две дуэли топ-команд: "Аталанта" - "Лацио" и "Рома" - "Милан".
- После десяти туров в чемпионате наблюдается двоевластие, ведь "Наполи" и "Милан" имеют по 28 очков. Второе место принадлежит "Интеру" (21). На четвертом - "Рома" (19). На пятом - "Аталанта" (18). "Ювентус" с 15 баллами занимает седьмую строчку.
- Поединки 12 тура Серии А состоятся 5-7 ноября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Суббота, 30 октября
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Воскресенье, 31 октября
|13:30
|ИНТЕР
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|РОМА
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 1 ноября
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КАЛЬЯРИ