Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского на своем поле будет принимать "Лацио".

С 21-го по 24 октября состоятся матчи одиннадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Болельщики увидят сразу два поединка между топ-клубами. В воскресенье, 23 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет против "Лацио".

В тот же день "Рома" на своем поле померяется силами с лидером чемпионата - "Наполи".

"Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко, который не сыграет до конца года из-за травмы, 22 октября приедет в гости к "Салернитане".

После десяти туров в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 26 очков. Далее расположились "Аталанта" (24), "Милан" (23) и "Рома" (22).

Поединки 12-го тура Серии А состоятся 29 - 31 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 10 тура

Фото: flashscore.ua

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