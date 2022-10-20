Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского на своем поле будет принимать "Лацио".
С 21-го по 24 октября состоятся матчи одиннадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Болельщики увидят сразу два поединка между топ-клубами. В воскресенье, 23 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет против "Лацио".
В тот же день "Рома" на своем поле померяется силами с лидером чемпионата - "Наполи".
"Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко, который не сыграет до конца года из-за травмы, 22 октября приедет в гости к "Салернитане".
- После десяти туров в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 26 очков. Далее расположились "Аталанта" (24), "Милан" (23) и "Рома" (22).
- Поединки 12-го тура Серии А состоятся 29 - 31 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 21 октября
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Суббота, 22 октября
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ИНТЕР
|Воскресенье, 23 октября
|13:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|РОМА
|_:_
|НАПОЛИ
|Понедельник, 24 октября
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕРОНА
Таблица Серии А после 10 тура
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