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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

"Аталанта" Малиновского на своем поле будет принимать "Лацио".

С 21-го по 24 октября состоятся матчи одиннадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Болельщики увидят сразу два поединка между топ-клубами. В воскресенье, 23 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет против "Лацио".

В тот же день "Рома" на своем поле померяется силами с лидером чемпионата - "Наполи".

"Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко, который не сыграет до конца года из-за травмы, 22 октября приедет в гости к "Салернитане".

  • После десяти туров в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 26 очков. Далее расположились "Аталанта" (24), "Милан" (23) и "Рома" (22).
  • Поединки 12-го тура Серии А состоятся 29 - 31 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 21 октября
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЭМПОЛИ
Суббота, 22 октября
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 МИЛАН   _:_   МОНЦА
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ИНТЕР
Воскресенье, 23 октября
13:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ТОРИНО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЛАЦИО
21:45 РОМА   _:_   НАПОЛИ
Понедельник, 24 октября
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 САССУОЛО   _:_   ВЕРОНА

Таблица Серии А после 10 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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