Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главная битва тура - миланское дерби.
С 5 по 7 ноября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
В центральном поединке уикенда болельщиков ждет горячее миланское дерби - принципиальное противостояние "Милана" и "Интера".
- После 11 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (31 балл) - команда Лучано Спаллетти опережает "Милан" только по дополнительным показателям. Третье место принадлежит "Интеру" (24). На четвертом - "Рома" (19). На пятом - "Аталанта" (19) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 15 баллами занимает девятую строчку.
- Поединки 13 тура Серии А состоятся после паузы на игры национальных сборных 20-22 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Пятница, 5 ноября
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Суббота, 6 ноября
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 7 ноября
|13:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|РОМА
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ИНТЕР