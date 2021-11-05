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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Главная битва тура - миланское дерби.

С 5 по 7 ноября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

В центральном поединке уикенда болельщиков ждет горячее миланское дерби - принципиальное противостояние "Милана" и "Интера".

  • После 11 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (31 балл) - команда Лучано Спаллетти опережает "Милан" только по дополнительным показателям. Третье место принадлежит "Интеру" (24). На четвертом - "Рома" (19). На пятом - "Аталанта" (19) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 15 баллами занимает девятую строчку.
  • Поединки 13 тура Серии А состоятся после паузы на игры национальных сборных 20-22 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Пятница, 5 ноября
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   ДЖЕНОА
Суббота, 6 ноября
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   ТОРИНО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 7 ноября
13:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   РОМА
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
19:00 ЛАЦИО   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 НАПОЛИ   _:_   ВЕРОНА
21:45 МИЛАН   _:_   ИНТЕР
           

Таблица Серии А после 11 тура

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