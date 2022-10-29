Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского приедет в гости к "Эмполи".

С 29-го по 31 октября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется игрой между "Наполи" - единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала в Серии А, и "Сассуоло".

Особое внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Эмполи".

"Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко, который не сыграет до конца года из-за травмы, будет принимать "Фиорентину".

После 11-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 29 очков. Далее расположились "Милан" (26), "Лацио" (24) и "Аталанта" (24).

Поединки 13-го тура Серии А состоятся 4 - 6 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 11 тура

Фото: flashscore.ua

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