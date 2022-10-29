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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

"Аталанта" Малиновского приедет в гости к "Эмполи".

С 29-го по 31 октября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется игрой между "Наполи" - единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала в Серии А, и "Сассуоло".

Особое внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Эмполи".

"Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко, который не сыграет до конца года из-за травмы, будет принимать "Фиорентину".

  • После 11-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 29 очков. Далее расположились "Милан" (26), "Лацио" (24) и "Аталанта" (24).
  • Поединки 13-го тура Серии А состоятся 4 - 6 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Суббота, 29 октября
16:00 НАПОЛИ   _:_   САССУОЛО
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ИНТЕР   _:_   САМПДОРИЯ
Воскресенье, 30 октября
13:30 ЭМПОЛИ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 ЛАЦИО   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 ТОРИНО   _:_   МИЛАН
Понедельник, 31 октября
19:30 ВЕРОНА   _:_   РОМА
21:45 МОНЦА   _:_   БОЛОНЬЯ

Таблица Серии А после 11 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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