Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского приедет в гости к "Эмполи".
С 29-го по 31 октября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется игрой между "Наполи" - единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала в Серии А, и "Сассуоло".
Особое внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Эмполи".
"Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко, который не сыграет до конца года из-за травмы, будет принимать "Фиорентину".
- После 11-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 29 очков. Далее расположились "Милан" (26), "Лацио" (24) и "Аталанта" (24).
- Поединки 13-го тура Серии А состоятся 4 - 6 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Суббота, 29 октября
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Воскресенье, 30 октября
|13:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 31 октября
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|РОМА
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
Таблица Серии А после 11 тура
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