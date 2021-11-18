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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Андрей Шевченко дебютирует у руля "Дженоа" поединком против "Ромы" Жозе Моуринью.

20-22 ноября состоятся матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в дебютном поединке во главе итальянского "Дженоа" 21 ноября будет противостоять "Роме" Жозе Моуринью.

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  • После 12 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (32 балла) - команда Лучано Спаллетти опережает "Милан" только по дополнительным показателям. Третье место принадлежит "Интеру" (25). На четвертом - "Аталанта" (22) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 18 баллами занимает восьмую строчку.
  • Поединки 14-го тура Серии А состоятся 26-28 ноября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Суббота, 20 ноября
16:00 АТАЛАНТА   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 ЛАЦИО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 21 ноября
13:30 САССУОЛО   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   САМПДОРИЯ
19:00 ИНТЕР   _:_   НАПОЛИ
21:45 ДЖЕНОА   _:_   РОМА
Понедельник, 22 ноября
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 ТОРИНО   _:_   УДИНЕЗЕ
           

Таблица Серии А после 12 тура

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