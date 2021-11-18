Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Италии по футболу

Андрей Шевченко дебютирует у руля "Дженоа" поединком против "Ромы" Жозе Моуринью.
20-22 ноября состоятся матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в дебютном поединке во главе итальянского "Дженоа" 21 ноября будет противостоять "Роме" Жозе Моуринью.
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- После 12 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (32 балла) - команда Лучано Спаллетти опережает "Милан" только по дополнительным показателям. Третье место принадлежит "Интеру" (25). На четвертом - "Аталанта" (22) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 18 баллами занимает восьмую строчку.
- Поединки 14-го тура Серии А состоятся 26-28 ноября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Суббота, 20 ноября
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 21 ноября
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 22 ноября
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|УДИНЕЗЕ