Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

Тур начнется с "Фонарного дерби" для Андрея Шевченко.
10-13 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Новый тур начнется генуэзским дерби между "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко и "Сампдорией". Это принципиальное противостояние называют "Фонарным дерби" в честь символа Генуи маяка Ла Лантерна.
- После 16 туров в чемпионате лидирует "Милан" (38 баллов). На второй строчке расположился "Интер" (37 очков). Третье место принадлежит "Наполи" (36). На четвертом - "Аталанта" (34) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 27 пунктами занимает пятое место.
- Поединки 18-го тура Серии А состоятся 17-19 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Пятница, 10 декабря
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Суббота, 11 декабря
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 12 декабря
|13:30
|ТОРИНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|Понедельник, 13 декабря
|21:45
|РОМА
|_:_
|СПЕЦИЯ