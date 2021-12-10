Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

Тур начнется с "Фонарного дерби" для Андрея Шевченко.

10-13 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тур начнется генуэзским дерби между "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко и "Сампдорией". Это принципиальное противостояние называют "Фонарным дерби" в честь символа Генуи маяка Ла Лантерна.

После 16 туров в чемпионате лидирует "Милан" (38 баллов). На второй строчке расположился "Интер" (37 очков). Третье место принадлежит "Наполи" (36). На четвертом - "Аталанта" (34) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 27 пунктами занимает пятое место.

Поединки 18-го тура Серии А состоятся 17-19 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 16 тура