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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Тур начнется с "Фонарного дерби" для Андрея Шевченко.

10-13 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тур начнется генуэзским дерби между "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко и "Сампдорией". Это принципиальное противостояние называют "Фонарным дерби" в честь символа Генуи маяка Ла Лантерна.

  • После 16 туров в чемпионате лидирует "Милан" (38 баллов). На второй строчке расположился "Интер" (37 очков). Третье место принадлежит "Наполи" (36). На четвертом - "Аталанта" (34) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 27 пунктами занимает пятое место.
  • Поединки 18-го тура Серии А состоятся 17-19 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 10 декабря
21:45 ДЖЕНОА   _:_   САМПДОРИЯ
Суббота, 11 декабря
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 12 декабря
13:30 ТОРИНО   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 ВЕРОНА   _:_   АТАЛАНТА
19:00 НАПОЛИ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 САССУОЛО   _:_   ЛАЦИО
21:45 ИНТЕР   _:_   КАЛЬЯРИ
Понедельник, 13 декабря
21:45 РОМА   _:_   СПЕЦИЯ
           

Таблица Серии А после 16 тура

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