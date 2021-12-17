Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

Андрей Шевченко попытается одержать первую победу во главе "Дженоа" в итальянском чемпионате.

С 17-го по 19 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тур начнется поединком между "Дженоа" Андреем Шевченко и "Лацио" на "Стадио Олимпико" в Риме. В первых пяти встречах Серии А под руководством украинского тренера "грифоны" четыре раза проиграли и однажды сыграли вничью, поэтому пора выбираться из зоны вылета.

Кроме того, болельщиков ждут сразу два суперматча. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского в Бергамо примет "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью. А завершится тур битвой команд, претендующих на чемпионство - "Милан" против "Наполи".

После 17 туров в чемпионате лидирует "Интер" (40 баллов). На второй строчке расположился "Милан" (39 очков). Третье место принадлежит "Аталанте" (37). На четвертом - "Наполи" (36). "Ювентус" с 28 пунктами занимает седьмое место.

Поединки 19 тура Серии А состоятся 21-22 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 17 тура