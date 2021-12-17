Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

Андрей Шевченко попытается одержать первую победу во главе "Дженоа" в итальянском чемпионате.
С 17-го по 19 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Новый тур начнется поединком между "Дженоа" Андреем Шевченко и "Лацио" на "Стадио Олимпико" в Риме. В первых пяти встречах Серии А под руководством украинского тренера "грифоны" четыре раза проиграли и однажды сыграли вничью, поэтому пора выбираться из зоны вылета.
Кроме того, болельщиков ждут сразу два суперматча. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского в Бергамо примет "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью. А завершится тур битвой команд, претендующих на чемпионство - "Милан" против "Наполи".
- После 17 туров в чемпионате лидирует "Интер" (40 баллов). На второй строчке расположился "Милан" (39 очков). Третье место принадлежит "Аталанте" (37). На четвертом - "Наполи" (36). "Ювентус" с 28 пунктами занимает седьмое место.
- Поединки 19 тура Серии А состоятся 21-22 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Пятница, 17 декабря
|19:30
|ЛАЦИО
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ИНТЕР
|Суббота, 18 декабря
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|РОМА
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Воскресенье, 19 декабря
|13:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|ТОРИНО
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|НАПОЛИ