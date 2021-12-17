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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Андрей Шевченко попытается одержать первую победу во главе "Дженоа" в итальянском чемпионате.

С 17-го по 19 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тур начнется поединком между "Дженоа" Андреем Шевченко и "Лацио" на "Стадио Олимпико" в Риме. В первых пяти встречах Серии А под руководством украинского тренера "грифоны" четыре раза проиграли и однажды сыграли вничью, поэтому пора выбираться из зоны вылета.

Кроме того, болельщиков ждут сразу два суперматча. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского в Бергамо примет "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью. А завершится тур битвой команд, претендующих на чемпионство - "Милан" против "Наполи".

  • После 17 туров в чемпионате лидирует "Интер" (40 баллов). На второй строчке расположился "Милан" (39 очков). Третье место принадлежит "Аталанте" (37). На четвертом - "Наполи" (36). "Ювентус" с 28 пунктами занимает седьмое место.
  • Поединки 19 тура Серии А состоятся 21-22 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 17 декабря
19:30 ЛАЦИО   _:_   ДЖЕНОА
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   ИНТЕР
Суббота, 18 декабря
16:00 АТАЛАНТА   _:_   РОМА
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   УДИНЕЗЕ
Воскресенье, 19 декабря
13:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   САССУОЛО
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 САМПДОРИЯ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 ТОРИНО   _:_   ВЕРОНА
21:45 МИЛАН   _:_   НАПОЛИ
           

Таблица Серии А после 17 тура

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