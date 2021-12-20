Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Дженоа" Андрея Шевченко против "Аталанты" Руслана Малиновского.
21-22 декабря состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22. Это будут последние игры Чемпионата Италии в календарном 2021 году.
Особое внимание украинских болельщиков будет уделено поединку между "Дженоа" Андрея Шевченко и "Аталантой" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
В первых шести встречах Серии А под руководством украинского тренера "грифоны" пять раз проиграли и однажды сыграли вничью. Генуэзская команда идет в зоне вылета на 18-м месте.
- После 18 туров в чемпионате лидирует "Интер" (43 балла). Вторую и третью строчки между собой распределяют "Милан" и "Наполи" (по 39 очков). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (37). "Ювентус" с 31 пунктом занимает седьмое место.
- Поединки 20-го тура Серии А состоятся уже после зимнего перерыва - 6 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Вторник, 21 декабря
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|Среда, 22 декабря
|17:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|17:30
|САССУОЛО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:30
|ИНТЕР
|_:_
|ТОРИНО
|19:30
|РОМА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|СПЕЦИЯ