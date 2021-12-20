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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Дженоа" Андрея Шевченко против "Аталанты" Руслана Малиновского.

21-22 декабря состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22. Это будут последние игры Чемпионата Италии в календарном 2021 году.

Особое внимание украинских болельщиков будет уделено поединку между "Дженоа" Андрея Шевченко и "Аталантой" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

В первых шести встречах Серии А под руководством украинского тренера "грифоны" пять раз проиграли и однажды сыграли вничью. Генуэзская команда идет в зоне вылета на 18-м месте.

  • После 18 туров в чемпионате лидирует "Интер" (43 балла). Вторую и третью строчки между собой распределяют "Милан" и "Наполи" (по 39 очков). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (37). "Ювентус" с 31 пунктом занимает седьмое место.
  • Поединки 20-го тура Серии А состоятся уже после зимнего перерыва - 6 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Вторник, 21 декабря
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   КАЛЬЯРИ
Среда, 22 декабря
17:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ЛАЦИО
17:30 САССУОЛО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 ВЕРОНА   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:30 ИНТЕР   _:_   ТОРИНО
19:30 РОМА   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   МИЛАН
21:45 НАПОЛИ   _:_   СПЕЦИЯ

Таблица Серии А после 18 тура

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