Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Дженоа" Андрея Шевченко против "Аталанты" Руслана Малиновского.

21-22 декабря состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22. Это будут последние игры Чемпионата Италии в календарном 2021 году.

Особое внимание украинских болельщиков будет уделено поединку между "Дженоа" Андрея Шевченко и "Аталантой" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

В первых шести встречах Серии А под руководством украинского тренера "грифоны" пять раз проиграли и однажды сыграли вничью. Генуэзская команда идет в зоне вылета на 18-м месте.

После 18 туров в чемпионате лидирует "Интер" (43 балла). Вторую и третью строчки между собой распределяют "Милан" и "Наполи" (по 39 очков). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (37). "Ювентус" с 31 пунктом занимает седьмое место.

Поединки 20-го тура Серии А состоятся уже после зимнего перерыва - 6 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 18 тура