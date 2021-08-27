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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Сезон на Апеннинах только набирает обороты.

27-29 августа состоятся матчи 2-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Интер", серебряным призером - "Милан", бронзовым - "Аталанта". Вылетели "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
  • 3-й тур Серии А - 12 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 27 августа
19:30 УДИНЕЗЕ   3:0   ВЕНЕЦИЯ
21:45 ВЕРОНА   _:_   ИНТЕР
Суббота, 28 августа
19:30 ЛАЦИО   _:_   СПЕЦИЯ
19:30 АТАЛАНТА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 29 августа
19:30 САССУОЛО   _:_   САМПДОРИЯ
19:30 ДЖЕНОА   _:_   НАПОЛИ
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   РОМА
21:45 МИЛАН   _:_   КАЛЬЯРИ
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