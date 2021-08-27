Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

Сезон на Апеннинах только набирает обороты.
27-29 августа состоятся матчи 2-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Интер", серебряным призером - "Милан", бронзовым - "Аталанта". Вылетели "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
- 3-й тур Серии А - 12 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 27 августа
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|3:0
|ВЕНЕЦИЯ
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|ИНТЕР
|Суббота, 28 августа
|19:30
|ЛАЦИО
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 29 августа
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|САМПДОРИЯ
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|РОМА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|КАЛЬЯРИ