Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 20-го по 22 августа состоятся игры второго тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Во втором туре Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с действующим обладателем "скудетто" - "Миланом". Именно этот матч станет центральным в этом уик-энде.

Что касается других грандов, то "Интер" примет "Специю", "Наполи" и "Рома" - новичков элитного дивизиона "Монцу" и "Кремонезе" соответственно, а "Ювентус" на выезде сразится с "Сампдорией".

Поединки 3-го тура Серии А состоятся 26-28 августа.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Суббота, 20 августа 19:30 ТОРИНО _:_ ЛАЦИО 19:30 УДИНЕЗЕ _:_ САЛЕРНИТАНА 21:45 ИНТЕР _:_ СПЕЦИЯ 21:45 САССУОЛО _:_ ЛЕЧЧЕ Воскресенье, 21 августа 19:30 ЭМПОЛИ _:_ ФИОРЕНТИНА 19:30 НАПОЛИ _:_ МОНЦА 21:45 АТАЛАНТА _:_ МИЛАН 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ ВЕРОНА Понедельник, 22 августа 19:30 РОМА _:_ КРЕМОНЕЗЕ 21:45 САМПДОРИЯ _:_ ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 1 тура