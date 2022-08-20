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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

С 20-го по 22 августа состоятся игры второго тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Во втором туре Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с действующим обладателем "скудетто" - "Миланом". Именно этот матч станет центральным в этом уик-энде.

Что касается других грандов, то "Интер" примет "Специю", "Наполи" и "Рома" - новичков элитного дивизиона "Монцу" и "Кремонезе" соответственно, а "Ювентус" на выезде сразится с "Сампдорией".

  • Поединки 3-го тура Серии А состоятся 26-28 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
Суббота, 20 августа
19:30 ТОРИНО   _:_   ЛАЦИО
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 ИНТЕР   _:_   СПЕЦИЯ
21:45 САССУОЛО   _:_   ЛЕЧЧЕ
Воскресенье, 21 августа
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:30 НАПОЛИ   _:_   МОНЦА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МИЛАН
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕРОНА
Понедельник, 22 августа
19:30 РОМА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 САМПДОРИЯ   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 1 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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