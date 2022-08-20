Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 20-го по 22 августа состоятся игры второго тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
Во втором туре Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с действующим обладателем "скудетто" - "Миланом". Именно этот матч станет центральным в этом уик-энде.
Что касается других грандов, то "Интер" примет "Специю", "Наполи" и "Рома" - новичков элитного дивизиона "Монцу" и "Кремонезе" соответственно, а "Ювентус" на выезде сразится с "Сампдорией".
- Поединки 3-го тура Серии А состоятся 26-28 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Суббота, 20 августа
|19:30
|ТОРИНО
|_:_
|ЛАЦИО
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|СПЕЦИЯ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Воскресенье, 21 августа
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:30
|НАПОЛИ
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|Понедельник, 22 августа
|19:30
|РОМА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС